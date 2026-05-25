lunedì, Maggio 25, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio di un autocarro

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

CINGOLI (MC) – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.15 circa, con le squadre di Macerata e quella del distaccamento volontario di Apiro, lungo la SP 114 in frazione Grottaccia, per l’incendio di un autocarro.
Le fiamme hanno interessato il veicolo e si sono propagate ad alcuni alberi e sterpaglie presenti nelle vicinanze. Le squadre VVF hanno provveduto allo allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Non si segnalano persone coinvolte.

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