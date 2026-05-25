lunedì, Maggio 25, 2026
Ultimo:
Animalicronaca

Pecora resta “intrappolata” in un calanco di Roccamalatina: salvata dai vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

Intervento dei Vigili del Fuoco per il salvataggio di un ovino ferito nei calanchi di Roccamalatina di Guiglia.

GUIGLIA – Nel primo pomeriggio di domenica 24 maggio 2026 intorno alle ore 15:20, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute per un singolare e delicato salvataggio animale nel territorio comunale di Guiglia.
L’allarme è scattato per una pecora che, scivolata all’interno di un impervio canalone lungo il sentiero di Roccamalatina, è rimasta bloccata sul fondo a causa di un trauma a un arto che le impediva di risalire autonomamente.

Potrebbe anche interessarti

Hotspot, la ministra Lamorgese: “Se non è idoneo si chiude”. De Luca: “Bene”

Il Faro

Webuild: Metro C Roma, al via nuova macrofase dei lavori della stazione Venezia

Il Faro

Macchina prende fuoco in provinciale. Rogo domato dai pompieri a Fenegrò

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *