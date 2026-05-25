Pecora resta “intrappolata” in un calanco di Roccamalatina: salvata dai vigili del fuoco

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Intervento dei Vigili del Fuoco per il salvataggio di un ovino ferito nei calanchi di Roccamalatina di Guiglia.

GUIGLIA – Nel primo pomeriggio di domenica 24 maggio 2026 intorno alle ore 15:20, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute per un singolare e delicato salvataggio animale nel territorio comunale di Guiglia.

L’allarme è scattato per una pecora che, scivolata all’interno di un impervio canalone lungo il sentiero di Roccamalatina, è rimasta bloccata sul fondo a causa di un trauma a un arto che le impediva di risalire autonomamente.