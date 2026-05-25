Rione Sanità, incendio doloso distrugge le giostrine di piazzetta San Vincenzo

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Incendio delle giostrine al rione Sanità sarebbe doloso, secondo le prime valutazioni delle forze dell’ordine intervenute sul posto. A dichiararlo è Fabio Greco, presidente della municipalità III di Napoli, dopo che le fiamme hanno distrutto l’area giochi di piazzetta San Vincenzo, danneggiando anche la facciata di una chiesa monumentale e carbonizzando tre automobili parcheggiate nelle vicinanze.

“La municipalità è profondamente amareggiata per ciò che è accaduto alle giostrine di piazzetta San Vincenzo al rione Sanità. La polizia di Stato, i vigili del fuoco e la polizia municipale sul posto considerano dolosa l’azione con cui ignoti hanno appiccato il fuoco che ha determinato l’incendio delle giostrine istallate pochi mesi fa”, scrive Greco in una nota.