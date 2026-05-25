VIDEO – I vigili del fuoco hanno domato l’incendio divampato al centro di riciclaggio pneumatici di South Gate

Spread the love

Domenica pomeriggio, i vigili del fuoco hanno domato un incendio divampato in un impianto di riciclaggio di pneumatici a South Gate, che aveva sprigionato dense colonne di fumo nero nell’aria.

I vigili del fuoco avevano faticato a contenere il vasto incendio industriale.

Il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles ha dichiarato in un post su X di essere intervenuto alle 14:40 in seguito alla segnalazione di un incendio presso la struttura situata al civico 11800 di Industrial Avenue. Al loro arrivo, le squadre hanno assunto una posizione difensiva.

Sul posto sono intervenuti i primi soccorritori del dipartimento dei vigili del fuoco della contea e del dipartimento di polizia di South Gate.

La comunità circostante è stata temporaneamente posta sotto un ordine di confinamento domiciliare mentre i vigili del fuoco combattevano le fiamme, secondo quanto affermato dalla consigliera della contea Janice Hahn, che in un post su X ha esortato le persone a rimanere in casa con i propri animali domestici e a tenere porte e finestre chiuse.

Non si sa ancora cosa abbia scatenato l’incendio né se al momento dello scoppio ci fossero persone all’interno della struttura.

https://www.latimes.com/california/story/2026-05-24/raging-south-gate-industrial-fire-prompts-shelter-in-place-order