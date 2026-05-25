VIDEO – Mucca caduta in un bacino idrico in zona impervia: decisivo l’intervento dell’elicottero Drago per riportarla in salvo.

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Domenica 24 maggio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e del reparto volo di Bologna è intervenuto nel territorio di Mercato Saraceno per il soccorso e il recupero di una mucca finita all’interno di un bacino idrico.

L’animale si trovava in una zona particolarmente impervia e non raggiungibile dai mezzi stradali.

Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra del distaccamento di Bagno di Romagna, supportata successivamente dal personale specializzato Saf e fluviale della sede centrale di Forlì e dall’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna.

I soccorritori hanno raggiunto a piedi il bacino idrico e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’animale, assicurandolo con apposite imbracature per il sollevamento. Successivamente l’elicottero ha provveduto al trasporto in volo della mucca fino a una zona sicura e accessibile. Alle operazioni ha preso parte anche il personale del servizio veterinario per monitorare lo stato di salute dell’animale durante tutte le fasi del recupero.

https://www.corriereromagna.it/cesena/valle-savio/mucca-precipita-in-un-bacino-idrico-salvata-con-l-elicottero-a-mercato-saraceno-video-BL2058740