VIDEO – Pantheon, la magia della Pentecoste: una pioggia di petali rossi incanta Roma
Il suggestivo rito medievale si ripete grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco
Una cascata scarlatta, fluttuante e silenziosa, capace di sospendere per qualche minuto il tempo e lo spazio all’interno di uno dei monumenti più iconici del mondo.
Anche quest’anno, in occasione della domenica di Pentecoste, il Pantheon ha ospitato il tradizionale e suggestivo rituale che unisce la solennità della liturgia cristiana alla spettacolarità di una tradizione millenaria.
La pratica, intrisa di una profonda carica teologica, simboleggia visivamente la discesa dello Spirito Santo sotto forma di lingue di fuoco sulla Vergine Maria e sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
Un evento reso possibile grazie allo straordinario e delicatissimo contributo dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma: gli specialisti, dopo aver scalato la parte esterna della monumentale cupola in pietra, si sono posizionati attorno all’oculo centrale — l’apertura zenitale di nove metri di diametro — liberando all’interno della basilica migliaia di petali di rose rosse proprio nel momento culminante della funzione religiosa.