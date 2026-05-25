VIDEO – Una crepa in un serbatoio chimico instabile in California potrebbe ridurre il rischio di esplosione

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I vigili del fuoco hanno individuato una potenziale crepa nell’enorme serbatoio contenente una sostanza chimica tossica a rischio di esplosione nel sud della California, hanno dichiarato domenica le autorità (tutti gli orari sono locali). La crepa potrebbe alleviare la pressione interna, il che potrebbe modificare l’approccio delle squadre di soccorso, mentre decine di migliaia di persone rimangono evacuate e le autorità sono impegnate in una corsa contro il tempo per scongiurare una potenziale esplosione catastrofica.

Circa 50.000 persone nella contea di Orange hanno ricevuto l’ordine di evacuazione, e molte trascorreranno il fine settimana del Memorial Day in rifugi, hotel o presso amici e parenti al di fuori della zona di pericolo. Meta turistiche molto frequentate come Disneyland e Knott’s Berry Farm si trovano nelle vicinanze, ma non sono incluse nella zona di evacuazione.

Secondo l’Agenzia per la Protezione Ambientale, la sostanza chimica presente nel serbatoio, il metacrilato di metile (MMA), può causare problemi respiratori e irritazione alla pelle e agli occhi in caso di esposizione.

“I nostri vigili del fuoco sono entrati e sono riusciti a ispezionare il serbatoio. Hanno scoperto una potenziale crepa, che potrebbe aver causato una perdita di pressione al suo interno”, ha dichiarato domenica TJ McGovern, capo dei vigili del fuoco ad interim dell’Autorità antincendio della contea di Orange.

“Con queste nuove informazioni, potremmo cambiare la nostra traiettoria e la nostra strategia in merito a questo evento. L’operazione di ieri sera è stata un successo per questo incidente emergente, questo incidente in corso”, ha affermato.

https://www.rnz.co.nz/news/top/596229/crack-in-unstable-california-chemical-tank-may-reduce-explosion-risk-official-says