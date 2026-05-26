Addestramento sugli incidenti stradali a Modena

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VIGILI DEL FUOCO

Presso la cornice addestrativa del Polo di Pavullo, un’importante giornata di formazione e aggiornamento professionale dedicata alla gestione degli scenari di incidente stradale.

Il seminario, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, ha visto come protagonisti i vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Pievepelago, Fanano e Frassinoro, che hanno risposto all’iniziativa con una presenza numerosa e un alto livello di coinvolgimento.

L’obiettivo principale della giornata è stato quello di affinare le sinergie operative e uniformare le procedure di intervento in un territorio montano complesso, dove la tempestività e la precisione del soccorso fanno spesso la differenza.

La giornata di formazione ha offerto un equilibrato connubio tra approfondimenti teorici e prove pratiche sul campo, mettendo i partecipanti nelle condizioni di confrontarsi direttamente con le dinamiche del soccorso su ruota.

Nel corso delle esercitazioni, i volontari hanno affrontato tutte le fasi operative: dall’approccio iniziale all’analisi dello scenario, passando per la messa in sicurezza dell’area dell’incidente e la valutazione dei rischi evolutivi, come la presenza di alimentazioni alternative o ibride. Le squadre hanno quindi proceduto alla stabilizzazione dei veicoli — indipendentemente dalla posizione in cui si trovavano, su ruote, fianco o tetto — grazie all’impiego di attrezzature dedicate, essenziali per tutelare l’incolumità di soccorritori e persone coinvolte.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle tecniche di decarcerazione, con manovre di taglio e divaricazione delle lamiere eseguite mediante cesoie e divaricatori idraulici di ultima generazione. Operazioni mirate a garantire vie d’accesso rapide e sicure per l’estrazione dei feriti, riducendo al minimo i tempi di intervento.

Una giornata intensa, scandita da scambi professionali e momenti di addestramento avanzato, che conferma quanto la formazione continua sia un pilastro imprescindibile per elevare ulteriormente gli standard di sicurezza a beneficio della cittadinanza dell’Appennino modenese.

Grazie a questo appuntamento di alta specializzazione, i distaccamenti volontari di Pievepelago, Fanano e Frassinoro rafforzano il proprio ruolo di presidio operativo sul territorio, pronti a intervenire con competenza e professionalità al fianco del personale permanente.