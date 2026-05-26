Spread the love

Allarme nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 maggi, lungo l’autostrada del Brennero A22, dove un camion carico di merce varia ha preso fuoco all’altezza di Vadena, al chilometro 98,8 della carreggiata sud.

Quando il corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano è arrivato sul posto, il mezzo pesante era già completamente avvolto dalle fiamme. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, si è alzata sopra il tratto autostradale interessato dall’incendio.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse: i vigili del fuoco hanno lavorato con più linee d’acqua e sotto protezione degli autorespiratori, mentre il rogo ha coinvolto sia la motrice sia il rimorchio del camion. A causa delle elevate temperature di questi giorni, l’intervento ha richiesto un notevole sforzo fisico da parte degli operatori, rendendo necessario l’impiego di più squadre a rotazione per garantire la sicurezza durante le operazioni.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico. Durante l’intervento la carreggiata sud dell’A22 è stata chiusa per circa un’ora o resa percorribile soltanto su una corsia, con inevitabili rallentamenti e code.

Il camion è andato completamente distrutto dalle fiamme. Ingenti danni anche alla barriera antirumore presente lungo il tratto autostradale, deformata dall’intenso calore sviluppato dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, i vigili del fuoco volontari di Egna, il servizio strade dell’autostrada, la Polizia Stradale e il personale del soccorso sanitario.

https://www.iltquotidiano.it/articoli/camion-prende-fuoco-in-a22-traffico-fermo-colano-anche-le-barriere-antirumore/