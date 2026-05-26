Il Cavaliere di Gran Croce Luigi Taurisano ci ha lasciato
SSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO
E’ una figura storica dei Vigili del Fuoco. Era nato a Napoli il 15 ottobre 1938, entrato nel Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco nel 1959 per seguire le orme del padre, il Maresciallo Giovanni Taurisano.
Risiedeva a Marino (Roma); proveniva da una celebre famiglia di pompieri ed era il Gonfaloniere Nazionale dell’Associazione “Nastro Tricolore” per i decorati al valor civile.
Il suo percorso professionale e il suo impegno civico sono stati notevoli –
Ha prestato servizio a Napoli e Treviso, ricevendo un encomio per il salvataggio di una famiglia poco dopo l’inizio del suo mandato.
Anche dopo il pensionamento, ha partecipato come volontario alle operazioni di soccorso durante il terremoto dell’Aquila nel 2009.
Insignito inizialmente come Cavaliere dal Presidente della Repubblica, nel corso degli anni ha ottenuto numerosi avanzamenti fino a raggiungere il prestigioso titolo di Cavaliere di Gran Croce.
È stato un punto di riferimento per il ricordo di Giovanni Taurisano (suo padre), considerato il vigile del fuoco più decorato d’Italia
L’Associazione Nazionale del Vigili del Fuoco serberà per sempre il suo fulgido ricordo – soprattutto nel mio cuore – Lia