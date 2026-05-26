martedì, Maggio 26, 2026
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Incendio a Tor Sapienza, camper in fiamme davanti agli uffici della polizia stradale. Fumo nero nel quartiere

Il Faro
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Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, in via Alessandro Magnasco, davanti agli uffici del compartimento della polizia stradale di Roma. Un camper, per cause da accertare, è stato divorato da un incendio. Le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo e una nube nera si è levata in cielo. 

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. Nessuno è rimasto ferito. Il fumo nero è stato ben visibile nella zona di Tor Sapienza e La Rustica. Ora si lavorerà per capire le cause del rogo. 

https://www.romatoday.it/cronaca/incendio-tor-sapienza-oggi-26-maggio-2026.html
© RomaToday

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