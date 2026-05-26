La caduta sulle scale in un condominio – responsabilità

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO

L’art. 2051 del Codice Civile disciplina la responsabilità per danni causati da cose in custodia, stabilendo che chiunque detiene un bene (proprietà, uso, locazione) è responsabile dei danni che questo provoca a terzi. È una forma di responsabilità oggettiva, dove il custode risponde del danno a prescindere da una colpa specifica, salvo provi il “caso fortuito” (evento imprevisto e imprevedibile).

In caso di caduta sulle scale presenti all’interno di un condominio, la responsabilità ricade primariamente sul Condominio stesso in quanto custode dei beni comuni, mentre l’amministratore può essere chiamato a rispondere solo in circostanze specifiche legate a negligenza o violazione dei propri doveri professionali.

Sul danneggiato ricade l’onere della prova ossia la dimostrazione del nesso di causalità tra lo stato dei luoghi (es. gradino rotto, macchia d’olio, scarsa illuminazione, presenza di acqua piovana derivante da un infisso deteriorato) e l’evento ossia la caduta.

La responsabilità è esclusa se l’evento è imprevedibile e inevitabile (caso fortuito), come il comportamento imprudente del danneggiato (es. correre sulle scale bagnate nonostante i segnali) o l’azione di un terzo avvenuta pochissimo tempo prima dell’incidente.

L’amministratore non risponde personalmente e direttamente verso il danneggiato per il solo fatto di gestire l’immobile ma potrebbe essere possibile che, nel caso in cui il condominio viene condannato a risarcire il danno, i condomini si rivalgano sull’amministratore se l’incidente è avvenuto per sua grave negligenza (es. per non aver eseguito riparazioni urgenti già deliberate o segnalate o di cui era comunque a conoscenza da tempo).

Altresì se dalla caduta derivano lesioni gravi o morte, l’amministratore può essere indagato per omissione di lavori necessarialla rimozione di un pericolo, qualora era a conoscenza della situazione critica e non sia intervenuto tempestivamente.

Il risarcimento può essere invece negato o ridotto se:

il danneggiato abita nel condominio e sapeva che un gradino era rotto in quanto avrebbe dovuto avere una maggiore prudenza.

se l’ostacolo era facilmente visibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza.

Se non ci sono testimoni o prove mediche immediate che colleghino l’infortunio allo stato delle scale.

Per ottenere il ristoro dei danni subiti è fondamentale fotografare immediatamente lo stato dei luoghi e recarsi al pronto soccorso per certificare le lesioni. E’ consigliabile affidarsi ad uno Studio Legale competente in pratiche assicurative per una gestione del sinistro che segua il corretto iter legale.

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello – tel. 39 347 9368029 – +39 339 2001966 – Vedi Rubrica sul Portale www.ilfaroinrete.it