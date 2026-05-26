LAZIOSound 2026:  il contest entra nel vivo con i live delle finali di categoria – La finalissima il 15 luglio al Castello di Santa Severa

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Dopo la finale di categoria “cantautorato” che si è svolta il 21 maggio, alla Stazione Birra a Roma, continuano le finali di LAZIOSound 2026, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio e LAZIOcrea, fortemente voluto dall’Assessore Simona Renata Baldassarre, nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita. Vincitore della serata, che ha visto come special guest la cantautrice Irene Grandi con sue famose canzoni di repertorio, il cantante Brezza e la sua musica, equilibrio tra introspezione, leggerezza e vulnerabilità. Hanno presentato l’evento, Paolo Vita e Francesca Bergesio, ex Miss Italia 2023.

Tra i 5 artisti che hanno animato la serata anche Alma, Orion, Pappa e Simona Carella. Sono loro ad essere stati scelti, attraverso un articolato processo di selezione, con l’ascolto e la valutazione delle 720 candidature ricevute da tutto il Lazio, durante le 4 settimane di apertura del bando. A valutarli il voto online e la giuria di qualità composta da Paolo Vita, il cantautore Sergio Cammariere, il compositore, cantante e arrangiatore Maurizio Fabrizio, il vocal coach e produttore discografico Gianni Testa, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, la conduttrice radiofonica e televisiva Federica Gentile, il cantante e musicista Briga, la giornalista dell’agenzia Ansa Giorgiana Cristalli, la DJ Lela Xein, il direttore artistico della Casa Del Jazz Luciano Linzi, il musicista Stefano Di Battista, il produttore e direttore del Spring Attitude Festival Andrea Esu, e Domenico Turi, direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana. Il vincitore della prima finale di LAZIOSound per la categoria CANTAUTORATO è scelto da una giuria d’eccezione in loco: Paolo Vita, direttore artistico del contest, Maurizio Fabrizio, compositore, cantante e arrangiatore, Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra, Gianni Testa, vocal coach e produttore discografico, Federica Gentile, conduttrice radiofonica e televisiva, Giorgiana Cristalli, giornalista dell’agenzia Ansa e la cantante e conduttrice Radio Rai Alma Manera che con i suoi programmi sostiene fortemente LAZIOSound.

Le finali di categoria di LAZIOSound 2026 proseguiranno fino a metà luglio. Un calendario ricco di eventi e sfide musicali

L’11 giugno al Teatro Comunale si svolgerà la finale della categoria “JAZZ”, con ospiti i giurati Stefano Di Battista, che omaggerà il pubblico come special guest della serata con una sua performance live, Luciano Linzi ed Eugenio Rubei (Alexander Plaze); il 15 giugno la finale di categoria “INTERPRETI”, serata evento che si terrà al WeGil a Roma, alla presenza dei giudici Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Federica Gentile, Giorgiana Cristalli, Enzo Campagnoli, Luca Fornari e Paolo Vita, special guest dalla serata Alexia.

La finalissima di LAZIOSound si svolgerà il 15 luglio al Castello di Santa Severa, occasione in cui verrà decretato il vincitore assoluto del contest. Ai 6 vincitori di categoria verrà data l’occasione di esibirsi live in un importante evento regionale o italiano per il genere musicale di competenza, e durante la settimana del Festival di Sanremo 2027 all’evento LAZIOSound per CASA SANREMO. In palio il supporto alla produzione (realizzazione e registrazione di un singolo e di un videoclip professionale), alla promozione (consulenza di comunicazione, distribuzione digitale del singolo), alla distribuzione discografica e alla formazione di giovani artisti emergenti e delle loro opere attraverso la partecipazione gratuita a LAZIOSound CAMPUS, un incredibile corso di formazione pensato per comprendere i meccanismi del mercato musicale (scrittura di testi, arrangiamenti, booking, promozione, distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore). Le possibilità che verranno offerte a finalisti e vincitori saranno moltiplicate grazie alla partecipazione attiva di ATCL, RDS, Radio Rock 106.6, Spring Attitude, Accademia Filarmonica Romana, Casa del Jazz, MEI, Emy Show Group Italia, Daniele Mignardi Promopressagency e da questa edizione Rai Radio Tutta Italiana e No Name Radio (il canale radio della Rai a target 15-24). Inoltre, per la prima volta LAZIOSound garantisce al vincitore o alla vincitrice di partecipare di diritto come concorrente al San Marino Song Contest, che viaggia parallelamente a Sanremo e trasmesso sulle reti Rai.