Patto di Stabilità UE: BCE contraria alla deroga per l’Italia

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Il Patto di Stabilità UE stringe ancora i margini della politica economica italiana nonostante il Governo abbia chiesto flessibilità per finanziare nuovi aiuti contro il caro energia e carburanti. Dopo il confronto con la Commissione Europea, anche la BCE, per voce di Christine Lagarde, ha richiamato l’Italia al rispetto delle regole comuni: deficit, debito e procedure di bilancio sono il quadro entro cui muoversi per conservare la fiducia dei mercati.

Le dichiarazioni riaccendono anche lo scontro già aperto sulla procedura per disavanzo eccessivo e sulla possibilità di usare la crisi energetica come leva per ottenere spazio fiscale da Bruxelles.

La presidente della Banca Centrale Europea, ospite di Che Tempo Che Fa, ha difeso la linea della disciplina di bilancio europea. Alla domanda sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità per contrastare i rincari energetici, Lagarde ha richiamato l’esistenza di regole su deficit, debito e bilanci pubblici, sostenendo che la loro applicazione rafforza la credibilità dell’Europa davanti ai mercati.

La presa di posizione arriva dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen per chiedere di estendere temporaneamente agli interventi per l’energia la clausola di salvaguardia nazionale già prevista per le spese di difesa. Il dossier riguarda bollette, carburanti, imprese energivore e trasporti, con una richiesta politica precisa: trattare lo shock energetico come fattore di sicurezza economica europea ma la UE non ha finora mostrato segni di apertura in questo senso. Neppure dopo il G7 Finanze di Parigi del 19 maggio, dove il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha cercato di lasciare aperta la trattativa con Bruxelles, spiegando che oltre alla deroga formale esistono altre strade per ottenere margini sul bilancio, nel più vasto quadro del piano UE contro il caro energia.

https://www.pmi.it/economia/mercati/492708/patto-stabilita-ue-italia.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email