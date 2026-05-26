martedì, Maggio 26, 2026
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Perde il controllo della Multipla e si schianta fuori strada, gravissimo un 50enne

Il Faro
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Un operaio ghanese di 50 anni, E.O., residente a San Martino di Lupari, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5.15 di oggi, 26 maggio, a Riese Pio X, lungo via Kennedy.

Lo straniero ha perso il controllo della sua Fiat Multipla che è finita nel fossato a bordo strada e si è poi schiantata contro la recinzione di un’abitazione. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, risvegliati dal boato provocato dallo schianto. Intervenuta per i soccorrere il 50enne una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto che ha provveduto a liberare dalle lamiere il conducente del mezzo, affidandolo alle cure del personale sanitario Suem 118.

Lo stesso è stato successivamente trasferito in ospedale, al Ca’ Foncello di Treviso, con l’elisoccorso. Sul posto presenti anche i carabinieri della stazione di Riese Pio X. Alla base dell’incidente ci sarebbe forse un malore improvviso, o un colpo di sonno, dell’automobilista.

https://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/sanmartinodilupari-schianto-malore-pericolo-26-maggio-2026.html
© PadovaOggi

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