martedì, Maggio 26, 2026
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Precipita un aliante, il pilota muore sul colpo: è un inglese di 68 anni. «Stava partecipando ad una gara»

Il Faro
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Un moto-aliante è precipitato nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, poco dopo le 15 e trenta, in un luogo impervio a Gorno, in provincia di Bergamo. Immediati i soccorsi di 118, Soccorso alpino e vigili del fuoco. Per il pilota non c’è stato nulla da fare e i soccorritori ne hanno constatato la morte sul posto. Lo fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.

La vittima è un inglese di 68 anni che stava partecipando a una gara internazionale partita alle 13 da Varese. Era da solo a bordo del suo moto-aliante, che si è schiantato nei boschi sopra Gorno, in Val del Riso. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza di un altro partecipante alla gara: ha visto l’inglese perdere quota e cadere a terra. L’allarme è scattato subito, ma i soccorsi sono stati vani.

LEGGO.IT

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