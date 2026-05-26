Rapporto Istat 2026: produzione debole e crisi demografica frenano salari e pensioni

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l Rapporto annuale Istat 2026 restituisce l’immagine di un Paese che cresce, lavora di più e vende meglio all’estero, senza però riuscire ancora a trasformare occupazione e investimenti in un salto di produttività. Il PIL italiano è aumentato dello 0,5% nel 2025, gli occupati sono saliti e le esportazioni hanno superato i livelli dei principali partner europei rispetto al 2019. Sullo sfondo, tuttavia, i salari reali restano sotto i livelli pre-inflazione, l’energia torna a spingere i prezzi e le imprese faticano a tradurre tecnologia, capitale umano e intelligenza artificiale in maggiore valore prodotto.

Nel 2025 il PIL italiano è cresciuto in termini reali dello 0,5%, dopo il +0,8% dell’anno precedente. La domanda nazionale ha sostenuto l’attività economica per 1,5 punti percentuali, grazie ai consumi delle famiglie e alla ripresa degli investimenti fissi lordi, aumentati del 3,5% dopo la flessione dell’anno precedente. Il confronto europeo mostra un’Italia meno dinamica della Spagna, che tra 2022 e 2025 ha accumulato una crescita del Pil del 9%, contro il 2,3% italiano. Nel primo trimestre 2026 la stima preliminare indica una variazione positiva dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e una crescita acquisita pari allo 0,5%.



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