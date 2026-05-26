martedì, Maggio 26, 2026
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Vigili del fuoco

Spaventoso incendio a Cavazzana

Il Faro
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Incendio, nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, a Cavazzana, frazione di Lusia. Le fiamme, secondo le prime informazioni, hanno attaccato un locale adibito a ricovero di veicoli e attrezzi. Impressionante la colonna di fumo che si è sviluppata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con due mezzi e sette pompieri, arrivati dal comando di Rovigo. Secondo le prime ricostruzioni, non vi sarebbero persone coinvolte e lo spegnimento sarebbe in corso.

https://www.polesine24.it/cronaca/2026/05/26/news/spaventoso-incendio-a-cavazzana-395877

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