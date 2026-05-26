Tre auto a fuoco nel centro storico di Loreto Aprutino: indagano i carabinieri

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Un incendio ha danneggiato tre autovetture parcheggiate nel centro storico di Loreto Aprutino. L’episodio è avvenuto la notte fra domenica 24 e lunedì 25 maggio, in particolare poco prima delle 5 del mattino. Per cause ancora accertare (indagano i carabinieri della locale stazione), le fiamme sono partite da una delle automobili parcheggiate in piazza Mazzini, ed hanno interessato altre due vetture parcheggiate di fianco, oltre a danneggiare in modo lieve un’abitazione di fronte al parcheggio.

Non si esclude la matrice dolosa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme evitando ulteriori danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I militari della compagnia di Montesilvano stanno verificando l’origine dell’incendio anche in base ai riscontri effettuati dagli stessi vigili del fuoco. Il Comune intanto ha lanciato un appello ai cittadini: