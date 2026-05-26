martedì, Maggio 26, 2026
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Tre morti in Uganda dopo essersi scontrati con un elefante che attraversava la strada

Il Faro
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Tre persone sono morte in seguito alla collisione tra un veicolo e un elefante in un parco nazionale in Uganda, secondo quanto riferito dalle autorità. Altre quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto domenica sera nel Parco Nazionale di Murchison Falls, nel nord-ovest del Paese.

Il veicolo trasportava sette funzionari dell’Autorità fiscale ugandese (URA).

Gli incidenti stradali sono frequenti in Uganda e anche gli incidenti che coinvolgono animali selvatici e esseri umani sono in aumento, a causa dell’espansione degli insediamenti umani che invadono le aree protette per la fauna selvatica.

Secondo quanto riportato, i feriti sono stati trasportati d’urgenza in un ospedale locale e successivamente a Kampala per le cure. Le autorità non hanno fornito informazioni sulle condizioni dell’elefante.

https://www.bbc.com/news/articles/clyppgvd3qzo

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