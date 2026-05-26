VIDEO – Esplosione di un’abitazione a Comstock Park. Una persona è morta e una donna è stata tratta in salvo

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PLAINFIELD TOWNSHIP, Michigan (WOOD) — Un uomo è stato trovato morto e una donna è stata estratta da una casa in fiamme e ricoverata in ospedale dopo una violenta esplosione avvenuta martedì mattina presto nella zona di Comstock Park.

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo, quasi 50 persone hanno chiamato il 911 per segnalare l’esplosione, alcune anche da chilometri di distanza.

“È stata un’esplosione molto forte. Come potete vedere, ci sono detriti sparsi per la strada e su diverse case della zona”, ha detto il vice sceriffo Bryan Muir. “Non è una cosa che capita molto spesso.”

Quando i soccorritori sono arrivati ​​sul posto, hanno trovato una casa “completamente avvolta dalle fiamme”.

La donna è stata soccorsa sul posto e poi trasportata in ospedale, dove in seguito le sue condizioni sono state giudicate critiche.