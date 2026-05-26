VIDEO – La caserma dei vigili del fuoco di Menands è stata distrutta da un incendio.

Spread the love

MENANDS, NY ( NEWS10 ) – Le operazioni antincendio del dipartimento dei vigili del fuoco di Menands sono state sospese dopo che un incendio è scoppiato nella caserma domenica sera. Secondo il sindaco del villaggio di Menands, Brian Marsh, l’incendio ha gravemente danneggiato l’edificio e le attrezzature del dipartimento.

Secondo quanto riferito dalle autorità, un incendio che aveva completamente avvolto una delle campate dell’edificio al numero 250 di Broadway è stato segnalato intorno alle 17:30. I vigili del fuoco di Menands e di tutte le giurisdizioni limitrofe sono intervenuti nel giro di pochi minuti.

Secondo Marsh, i tre camion dei pompieri del dipartimento erano parcheggiati nelle rimesse quando è scoppiato l’incendio. Il camion che si trovava nella rimessa più colpita dalle fiamme è andato completamente distrutto; gli altri due camion hanno subito danni e sono ancora in fase di valutazione.

Si ritiene che l’incendio sia divampato in prossimità di uno dei camion, ma gli investigatori dei vigili del fuoco stanno lavorando per determinarne la causa, ha spiegato Marsh.

Secondo Marsh, l’edificio, che ospita anche la stazione di polizia di Menands e il municipio, ha subito danni da fumo e alcuni danni strutturali al primo e al secondo piano. Ha aggiunto che ci vorranno alcuni mesi prima che l’edificio possa essere riaperto.