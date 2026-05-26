VIDEO – Perdita di gasolio da un’autocisterna, vigili del fuoco al lavoro per il travaso

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Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 13.15 di oggi sulla strada regionale 245 a Castello di Godego per una perdita da un’autocisterna contenente circa 16.000 litri di gasolio. Il mezzo non risulta coinvolto in incidenti stradali. Sul posto stanno operando la squadra del distaccamento di Castelfranco Veneto con il supporto di un’autobotte e del carro schiuma dal comando di Treviso. Le squadre hanno provveduto a tamponare la perdita in attesa dell’intervento del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale da Mestre, intervenuto per le verifiche tecniche e la gestione delle operazioni di travaso e messa in sicurezza. Attualmente è in corso il travaso del gasolio in una seconda cisterna fatta giungere sul posto dalla ditta di trasporti. Sul posto la polizia locale per la gestione della viabilità.