VIDEO – Un incendio dalle proporzioni devastanti è divampato a Beverate nella zona industriale in località Prada.

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Brivio (Lecco), 25 maggio 2026 – Un incendio sta distruggendo un capannone a Brivio. Il rogo, di vaste dimensioni, è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, in un deposito stipato di materiale molto infiammabile.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di nove squadre con altrettanti mezzi di soccorso: autobotti per le scorte d’acqua, autopompe, l’autoscala, il carro aria per rifornire bombole e respiratori dei soccorritori. L’intera area, nella zona industriale di Beverate, è stata cinturata ed evacuata. Non si registrano feriti al momento.

Una nuvola di fumo alta decine di metri si vede da chilometri di distanza e ha saturato l’aria. Le cause dell’incendio non sono ancora note, ma si presume siano di natura accidentale. Ai residenti e a quanti lavorano nei paraggi è stato consigliato di non uscire e di chiudere le finestre per non respirare le esalazioni potenzialmente tossiche.

I vigili del fuoco sono arrivati dal comando provinciale di Lecco e dai distaccamenti di volontari di Merate e di Valmadrera. Nel capannone risulta tuttavia sia depositato parecchio materiale, tra cui anche oggetti altamente infiammabili.

https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/brivio-incendio-deposito-ad9f1763