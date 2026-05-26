VIDEO – Vasto incendio in un deposito di petrolio vicino a Manali in India; due vigili del fuoco ricoverati in ospedale.

Spread the love

Nel frattempo, l’incendio si è propagato a un’altra fabbrica situata accanto al deposito di petrolio, ostacolando ulteriormente le operazioni di soccorso.

La polizia di Manali New Town ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Secondo le autorità, si è evitato un grave incidente grazie alla capacità dei dipendenti di mettersi in salvo immediatamente dopo lo scoppio delle fiamme.

Secondo un rapporto di Maalaimalar , l’incendio è scoppiato improvvisamente nel magazzino, costringendo i dipendenti a fuggire. Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, i vigili del fuoco e il personale di soccorso si sono precipitati sul posto con cinque autopompe provenienti da Manali, Ennore e Tiruvottiyur.

Quando le taniche di petrolio immagazzinate all’interno del deposito sono esplose e hanno preso fuoco, i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà ad accedere immediatamente al magazzino. Una densa colonna di fumo nero si innalzava per diversi metri nel cielo.

Dopo lunghi sforzi, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme utilizzando miscele chimiche. Tuttavia, diverse taniche di olio immagazzinate nel deposito sono andate completamente distrutte.

Durante le operazioni di spegnimento, due vigili del fuoco sono svenuti a causa dell’inalazione di fumo denso. Sono stati soccorsi, hanno ricevuto i primi soccorsi e sono stati trasportati in un ospedale vicino.

Nel frattempo, l’incendio si è propagato a un’altra fabbrica situata accanto al deposito di petrolio, ostacolando ulteriormente le operazioni di soccorso.

La polizia di Manali New Town ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Secondo le autorità, si è evitato un grave incidente grazie alla capacità dei dipendenti di mettersi in salvo immediatamente dopo lo scoppio delle fiamme.