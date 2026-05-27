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Congresso nazionale su Visione ONE Health e malattie croniche non trasmissibili

Il Faro
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Si terrà il 28 maggio prossimo, presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus Universitario di Chieti il Congresso “Visione ONE Health e malattie croniche non trasmissibili (Gravidanza, Fertilità, Nutrizione, Obesità, Diabete, Microbiota, Intelligenza artificiale, Ambiente, Genetica, Psiche)”.
Il meeting che avrà inizio alle 8.30 con i saluti istituzionali, vede come Responsabile scientifico la Professoressa Ester Vitacolonna, Docente di Scienza dell’Alimentazione e Scienze Tecniche dietetiche applicate e Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione della “d’Annunzio” Coordinatore Nazionale del gruppo di Studio “Diabete e Nutrizione” di Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADINC) e Società Italiana di Diabetologia (SID). 
L’evento scientifico, finalizzato alla formazione e alla ricerca d’eccellenza per un’assistenza d’eccellenza, sarà occasione per la restituzione di importanti risultati della ricerca, dando impulso a filoni precedentemente quasi inesplorati in stretta collaborazione con il gruppo del Professor Liborio Stuppia e della Professoressa Valentina Gatta su tematiche emergenti quali la l’approccio “One Health” e “Nutrizione di precisione”.

Ulteriori informazioni nel comunicato stampa allegatoComunicato stampaBrochure

https://www.unich.it/eventi/congresso-nazionale-su-visione-one-health-e-malattie-croniche-non-trasmissibili

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