Conti correnti, via ai pignoramenti del Fisco: chi rischia e come evitare blocchi dell’Agenzia delle Entrate

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na cartella esattoriale ignorata, un debito fiscale rimasto insoluto per anni o una rateizzazione decaduta possono trasformarsi rapidamente in un problema concreto per migliaia di contribuenti. Con il rafforzamento dei controlli digitali e l’accesso sempre più rapido ai dati finanziari, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta accelerando le procedure di recupero crediti, compresi i pignoramenti dei conti correnti. Una misura che può limitare l’utilizzo delle somme depositate in banca e creare conseguenze immediate sulla gestione delle spese quotidiane, dell’attività professionale e degli impegni economici familiari.

Fisco e pignoramenti sui conti correnti

Negli ultimi mesi l’attenzione sul tema è cresciuta soprattutto tra lavoratori autonomi, imprese e cittadini con vecchie pendenze fiscali ancora aperte. Il timore riguarda la possibilità di ritrovarsi improvvisamente con il conto corrente vincolato per effetto di una procedura esecutiva avviata dal Fisco. Una situazione che non interessa soltanto grandi debitori o aziende in crisi, ma anche contribuenti che nel tempo hanno accumulato somme apparentemente contenute tra tasse, multe, contributi e tributi locali non pagati.

https://www.ilmattino.it/schede/conti_correnti_pignoramenti_fisco_quando_agenzia_entrate-9556223.html