Diagnosi algoritmica e silenzio terapeutico: i tre rischi nascosti dell’IA in medicina. Primo rischio: il paziente come profilo, non come persona

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Gentile direttore,

l’intelligenza artificiale in medicina difficilmente si impone con la drammaticità di un evento acuto. Non somiglia a un’epidemia improvvisa né a un errore terapeutico clamoroso. Tende piuttosto a insinuarsi silenziosamente nelle pieghe della pratica clinica quotidiana, ridefinendo passo dopo passo ciò che conta, ciò che viene misurato, ciò che può essere trascurato, senza che la maggior parte degli operatori sanitari ne abbia piena consapevolezza. In questo senso, l’Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV rappresenta un documento utile non perché offra indicazioni tecniche dirette, non è un manuale di bioingegneria né una linea guida per la validazione di algoritmi, ma perché mette in evidenza tre rischi sistemici che la medicina contemporanea, immersa nell’entusiasmo per l’innovazione algoritmica, rischia di sottovalutare: la riduzione del paziente a profilo statistico, l’opacità della responsabilità clinica e la nuova disuguaglianza nell’accesso alle cure potenziate dall’IA. Tre rischi che non sono indipendenti l’uno dall’altro, ma si alimentano reciprocamente, costruendo una cornice entro cui la relazione di cura rischia di tras

Il primo rischio, forse il più insidioso perché opera silenziosamente all’interno di promesse di precisione e personalizzazione, è la graduale riduzione del paziente a un insieme di dati elaborabili. L’Enciclica dedica ampio spazio alla dignità della persona umana (nn. 48-53), ricordando che essa non dipende dalle performance, dall’utilità sociale o dalla “produttività” in termini di salute. La dignità è un dono che precede ogni valutazione funzionale: “nessun peccato, nessun fallimento, nessuna umiliazione, nessuna esclusione può intaccare il valore profondo di una vita umana che Dio ha voluto e chiamato all’essere” (n. 52). Ma è esattamente il modello opposto, la valutazione funzionale come criterio di accesso alle cure, che molti sistemi di IA tendono a incorporare, non per malvagità esplicita ma per inerzia progettuale.

Nella pratica clinica, ciò si traduce in una forma di razionamento implicito che non passa attraverso una deliberazione trasparente, ma attraverso la soglia opaca di un modello predittivo. Prendiamo il caso degli algoritmi di triage nei pronto soccorso. Sempre più ospedali adottano sistemi di supporto decisionale che, sulla base di parametri vitali, parametri laboratoristici e dati anamnestici, assegnano un punteggio di priorità. In linea di principio, è un vantaggio: standardizza l’urgenza, riduce i tempi di attesa, migliora l’allocazione delle risorse. Ma cosa succede quando l’algoritmo è stato addestrato su dati storici che riflettono pregiudizi preesistenti? È stato documentato che alcuni sistemi di triage sottostimano la gravità delle condizioni in pazienti di etnie minoritarie o in donne con sintomi di infarto, semplicemente perché i dati di addestramento contenevano meno casi di quella popolazione o perché la presentazione atipica dei sintomi non era stata adeguatamente codificata. Il risultato è che un paziente riceve un codice di priorità più basso non perché qualcuno abbia deciso che la sua vita vale meno, ma perché l’algoritmo, addestrato su dati storici che riflettono disuguaglianze preesistenti, ha imparato che “storicamente” quei pazienti hanno esiti peggiori e quindi, in una logica di ottimizzazione statistica, investire risorse su di loro è meno “efficiente”. L’ingiustizia non è il frutto di una scelta esplicita, ma l’esito di una catena di mediazioni opache: dalla raccolta dei dati alla loro etichettatura, dalla scelta delle variabili alla definizione della funzione obiettivo, dalla validazione del modello al suo dispiegamento clinico.

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/diagnosi-algoritmica-e-silenzio-terapeutico-i-tre-rischi-nascosti-dellia-in-medicina/