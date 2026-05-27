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ENEA e il laser che ‘legge’ il plasma: svolta per il controllo del carburante nei reattori a fusione

Il Faro
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oma, 26 maggio 2026 – Un team di ricerca che comprende ENEA ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus (JET), uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L’obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile (deuterio e trizio), garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti.

Finanziate dal consorzio EUROfusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio (isotopi dell’idrogeno) che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto.

Si tratta delle tecniche LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) e LID-QMS (Laser Induced Desorption – Quadrupole Mass Spectrometer): la prima, oltre a monitorare i componenti esposti al plasma, consente di ottenere informazioni sulla composizione chimica del componente in profondità, di verificare l’eventuale erosione del suo strato superficiale e la rideposizione di materiali erosi provenienti da altri componenti interni della camera da vuoto; la spettrometria di massa LID-QMS, invece, è in grado di quantificare deuterio, trizio, ma anche l’elio prodotto dalla reazione di fusione e ‘intrappolato’ nel componente in studio.

https://www.insalutenews.it/in-salute/enea-e-il-laser-che-legge-il-plasma-svolta-per-il-controllo-del-carburante-nei-reattori-a-fusione/

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