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SANZENO. Un incendio visibile a grande distanza. A bruciare la tettoia di una rimessa. Notte di lavoro per i vigili del fuoco.

L’allerta è scattata poco dopo l’1 tra lunedì 25 e martedì 26 maggio quando è divampato un incendio a Sanzeno all’altezza del bivio verso Banco in val di Non.

Prima una colonna di fumo e poi le fiamme molto alte hanno avvolto una tettoia in legno (Qui articolo).

Immediato l’allarme e sul posto si sono portate numerose squadre dei vigili del fuoco: il corpo di Sanzeno è stato supportato da Taio, Casez, Banco e dai permanenti di Trento.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza con gli operatori che hanno subito avviato le attività di spegnimento.

La struttura, nella quale si trovavano alcuni mezzi agricoli, ha riportato danni ingentissimi ma grazie al massiccio e tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e di bonifica, è stata salvata l’abitazione poco lontano.

Una quarantina i vigili del fuoco attivati coordinati dal comandante di Sanzeno, Gianluca Bertagnolli, per gestire e per risolvere l’emergenza. Presenti anche i carabinieri e i tecnici per stabilire le cause del rogo.

ttps://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/incendio-devasta-la-rimessa-foto-notte-di-lavoro-per-una-quarantina-di-vigili-del-fuoco-trattori-distrutti-ma-casa-salva