Le squadre di soccorso hanno recuperato cinque persone intrappolate in una grotta nel Laos – continuano le ricerche di altre due

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27 maggio (Reuters) – Cinque persone rimaste intrappolate in una grotta in Laos per circa una settimana sono state ritrovate vive mercoledì, mentre decine di soccorritori laotiani e thailandesi continuano le ricerche di altre due persone.



“Abbiamo trovato cinque persone. Continueremo a cercare le altre due”, ha dichiarato Kengkard Bongkawong, capo della squadra di soccorso thailandese.



I sette cittadini laotiani erano entrati nella grotta nella provincia di Xaisomboun la scorsa settimana alla ricerca d’oro, prima che forti piogge e una frana bloccassero la loro via d’uscita.

Un gruppo di volontari thailandesi si è unito alle operazioni di soccorso domenica. Il team comprendeva un subacqueo già esperto per altri salvataggi in grotta.