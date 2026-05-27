Meteo, onda di caldo: arrivano i primi bollini rossi. Ecco le città più a rischio

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Un’ondata di

caldo estivo sta dominando in questi giorni sull’Italia in una fine di maggio piuttosto rovente . Proprio data la situazione meteorologica sul nostro Paese, sono in arrivo i primi bollini rossi nell’ultima versione aggiornata del bollettino curato, come ogni anno, dagli esperti del ministero della Salute. Da questa settimana, infatti, il servizio ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio onde di calore .

n base a quanto emerso, l’attenzione particolare è su giovedì 28 maggio quando l’allerta per le onde di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di

Bologna, Firenze, Roma e Torino , contrassegnate dal

livello 3 che indica luoghi nei quali possono registrarsi “possibili

effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”

https://tg24.sky.it/cronaca/2026/05/26/meteo-ondata-caldo-italia-bollini-rossi-citta?card=1