mercoledì, Maggio 27, 2026
Ultimo:
cronaca

Meteo, onda di caldo: arrivano i primi bollini rossi. Ecco le città più a rischio

Il Faro
Spread the love

Un’ondata di 
caldo estivo sta dominando in questi giorni sull’Italia in una fine di maggio piuttosto rovente . Proprio data la situazione meteorologica sul nostro Paese, sono in arrivo i primi bollini rossi nell’ultima versione aggiornata del  bollettino curato, come ogni anno, dagli esperti del ministero della Salute. Da questa settimana, infatti, il servizio ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio  onde di calore . 

n base a quanto emerso, l’attenzione particolare è su giovedì 28 maggio quando l’allerta per le onde di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di 
Bologna, Firenze, Roma e Torino , contrassegnate dal 
livello 3 che indica luoghi nei quali possono registrarsi “possibili 
effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”

https://tg24.sky.it/cronaca/2026/05/26/meteo-ondata-caldo-italia-bollini-rossi-citta?card=1

Potrebbe anche interessarti

Ercolano – 27enne precipita in un dirupo con l’auto

Il Faro

 Auto centra un camion in sosta in una piazzola – quattro giovani in ospedale

Il Faro

Kabul, donne protestano contro le uccisioni di ex soldati

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *