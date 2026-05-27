Milano Certosa, 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione

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Più che una rissa sembrerebbe un attacco mirato nei confronti della vittima e del fratello che era con lui. Un attacco «senza motivo», come ha spiegato alla polizia il fratello è rimasto ferito in maniera non grave. A colpire, secondo le prime informazioni, un gruppo di giovanissimi sudamericani. A terra alla fine è rimasto il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, italiano nato da genitori di origine ecuadoriana, colpito da diversi fendenti, forse alcuni sferrati anche con dei cocci di bottiglia. La lesione mortale, secondo la prima ricostruzione dei medici del Fatebenefratelli, l’avrebbe riportata a una gamba.

All’arrivo degli agenti della Polfer, e dei sanitari del 118, il ferito era a terra, sanguinante e incosciente. È successo martedì sera 26 maggio, poco prima delle 22.30, tra i binari della stazione di Milano Certosa, in via Mambretti, alla periferia nord del capoluogo lombardo. Il 22enne è morto nella notte in ospedale, senza avere mai ripreso conoscenza.

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/26_maggio_27/milano-rissa-sulla-banchina-della-stazione-certosa-accoltellato-un-23enne-e-gravissimo-440c71da-51ad-449e-a5f2-7a4c5dc98xlk.shtml