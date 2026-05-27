Palermo, incendio in azienda di noleggio auto: telecamere riprendono tre persone che appiccano il fuoco

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Momenti di paura, la notte scorsa, per un vasto in incendio divampato nella società di autonoleggio ‘Sicily by car’ a Villagrazia di Carini, nel palermitano. Distrutti una decina di mezzi parcheggiati all’esterno dello showroom, che era stato inaugurato appena due settimane fa dal noto imprenditore Tommaso Dragotto.

Si è levata nel cielo una enorme nube di fumo nero visibile a km di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull’accaduto.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso gli incendiari. Si tratterebbe, come si apprende, di tre persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all’interno del deposito di via San Lorenzo.

“Non ho mai ricevuto richieste di pizzo o minacce, ma anche se dovessero arrivare io non mi piegherò mai. Si sappia…”, ha dichiarato Dragotto. L’imprenditore ha già fatto sapere che assumerà una “vigilanza armata” per le sue sedi di autonoleggio

https://www.adnkronos.com/cronaca/palermo-incendio-in-azienda-di-noleggio-auto-a-fuoco-una-decina-di-mezzi_6n7rVJKcQ5A8JIEWd7QDSB