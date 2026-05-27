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Roma torna a fare da palcoscenico alla musica contemporanea con la XV edizione di Spring Attitude Festival, in programma il 29 e 30 maggio 2026 negli spazi de La Nuvola all’EUR. Due giornate che confermano il festival come uno degli appuntamenti italiani più rilevanti dedicati alla scena elettronica, alla club culture e alle nuove forme del live contemporaneo.

Giunto al traguardo dei 15 anni, Spring Attitude – realizzato anche con la co-produzione di EUR Spa – rinnova la propria identità di festival trasversale e in costante evoluzione, capace di mettere in dialogo artisti internazionali, nuove generazioni e linguaggi musicali differenti tra live set, DJ performance e sperimentazione.

La giornata inaugurale di venerdì 29 maggio si apre con una forte componente live e crossover. Tra gli headliner i Nu Genea, protagonisti della data romana del tour legato al nuovo album “People Of The Moon”, tra funk, boogie e contaminazioni globali. In lineup anche Tony Pitony con un live full band tra funk teatrale e ironia, il duo Parisi con il loro progetto elettronico internazionale, e la band olandese Yīn Yīn, tra psichedelia e groove globali.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacoli/1990440/spring-attitude-festival-2026-roma-si-accende-alla-nuvola-annunciata-la-lineup-della-xv-edizione.html