mercoledì, Maggio 27, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

Vasto incendio divampa nell’iconico Arthur’s Seat di Edimburgo nel Regno Unito.

Il Faro
Spread the love

Un incendio boschivo è scoppiato vicino ad Arthur’s Seat a Edimburgo, sprigionando enormi colonne di fumo sulla capitale scozzese mentre i soccorritori si affrettavano a contenere le fiamme. La polizia ha chiuso i sentieri circostanti mentre i vigili del fuoco combattevano contro l’incendio sull’iconico vulcano spento, una delle principali attrazioni turistiche che domina la città, in un contesto di temperature insolitamente elevate nel Regno Unito.

DRM News

Potrebbe anche interessarti

Lampedusa, visita del Capo del Corpo Nazionale

Il Faro

Incendio in un canneto – coinvolte due barche e dei rifiuti

Il Faro

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermita’ in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21A00757)

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *