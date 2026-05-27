Vasto incendio divampa nell’iconico Arthur’s Seat di Edimburgo nel Regno Unito.
Un incendio boschivo è scoppiato vicino ad Arthur’s Seat a Edimburgo, sprigionando enormi colonne di fumo sulla capitale scozzese mentre i soccorritori si affrettavano a contenere le fiamme. La polizia ha chiuso i sentieri circostanti mentre i vigili del fuoco combattevano contro l’incendio sull’iconico vulcano spento, una delle principali attrazioni turistiche che domina la città, in un contesto di temperature insolitamente elevate nel Regno Unito.