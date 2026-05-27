mercoledì, Maggio 27, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Crollato un palazzo di nove piani nelle Filippine, morti e dispersi

Il Faro
Spread the love

MANILA, Filippine (AP) — Un edificio di nove piani in costruzione in una città a nord della capitale filippina è crollato domenica mattina presto. Ventidue operai sono riusciti a mettersi in salvo, mentre altri risultano ancora dispersi, ha riferito la polizia.

L’edificio è crollato prima dell’alba durante un temporale ad Angeles City, nella provincia di Pampanga, a nord di Manila. Oltre 100 agenti di polizia e altri funzionari governativi si sono adoperati per soccorrere le persone che si presume siano rimaste intrappolate sotto le macerie.

Mendez, presente sul luogo del crollo dell’edificio, ha dichiarato che non vi sono state segnalazioni immediate di vittime, ma ha aggiunto che alcuni dei 22 operai che sono riusciti a mettersi in salvo sono rimasti feriti.

Non è stato in grado di dire immediatamente quanti operai fossero intrappolati nell’edificio crollato. Tuttavia, Jay Pelayo, responsabile dell’ufficio informazioni della città di Angeles, ha indicato che almeno 30 operai potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie, citando un caposquadra edile che è riuscito a fuggire dall’edificio mentre crollava.

Potrebbe anche interessarti

“Qui a Gaza tanti bambini uccisi. Ho scritto il nome dei miei figli sulle loro mani, per riconoscerli se muoiono”

Il Faro

Macabro ritrovamento nel Po. Avvistata l’auto da alcuni passanti

Il Faro

Venezia, albero si abbatte a Piazzale Roma e travolge diverse persone: sette feriti, uno è grave

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *