VIDEO – Crollato un palazzo di nove piani nelle Filippine, morti e dispersi

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MANILA, Filippine (AP) — Un edificio di nove piani in costruzione in una città a nord della capitale filippina è crollato domenica mattina presto. Ventidue operai sono riusciti a mettersi in salvo, mentre altri risultano ancora dispersi, ha riferito la polizia.

L’edificio è crollato prima dell’alba durante un temporale ad Angeles City, nella provincia di Pampanga, a nord di Manila. Oltre 100 agenti di polizia e altri funzionari governativi si sono adoperati per soccorrere le persone che si presume siano rimaste intrappolate sotto le macerie.

Mendez, presente sul luogo del crollo dell’edificio, ha dichiarato che non vi sono state segnalazioni immediate di vittime, ma ha aggiunto che alcuni dei 22 operai che sono riusciti a mettersi in salvo sono rimasti feriti.

Non è stato in grado di dire immediatamente quanti operai fossero intrappolati nell’edificio crollato. Tuttavia, Jay Pelayo, responsabile dell’ufficio informazioni della città di Angeles, ha indicato che almeno 30 operai potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie, citando un caposquadra edile che è riuscito a fuggire dall’edificio mentre crollava.