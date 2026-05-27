VIDEO – Implosione di un serbatoio di sostanze chimiche nel sud-ovest dell’Australia Occidentale provoca un morto e nove dispersi.

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Martedì, un serbatoio di sostanze chimiche è imploso a Longview, causando almeno un morto e nove dispersi.Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali, il serbatoio, contenente una soluzione caustica nota come liquore bianco, si sarebbe rotto intorno alle 7:20 del mattino presso lo stabilimento Nippon Dynawave Packaging lungo il fiume Columbia. La sostanza chimica può causare gravi ustioni.

Le autorità hanno confermato che almeno una persona è morta e nove dipendenti risultavano ancora dispersi, intorno alle 16:30.

In precedenza, il capo dei vigili del fuoco di Cowlitz 2, Scott Goldstein, aveva dichiarato che “ci sono vittime, ma il numero esatto non è ancora stato determinato”. Otto dipendenti e un vigile del fuoco sono rimasti feriti.

Durante un aggiornamento serale, Goldstein ha dichiarato che i soccorritori, alcuni dei quali indossavano tute protettive, erano entrati in aree “estremamente pericolose” dell’impianto e avevano cercato persone.

I vigili del fuoco di Longview hanno dichiarato che non sussiste alcuna minaccia immediata per la popolazione.