mercoledì, Maggio 27, 2026
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Villagrazia di Carini: a fuoco 20 auto nella sede di Sicily by Car

Il Faro
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Villagrazia di Carini (Palermo) – Alle 23.30 circa di ieri, alcune squadre Vigili del fuoco sono intervenute a Carini sulla SS113 per l’incendio di alcune vetture all’interno di un parcheggio all’aperto di un autonoleggio.

Le vetture coinvolte sono state più di 20,  dieci delle quali completamente distrutte dalle fiamme. Le cause sono in fase di accertamento. La struttura che fa capo all’imprenditore Tommaso Dragotto era  stato aperto lo scorso giovedì 7 maggio.

Se fosse confermata l’origine del rogo, sarebbe il secondo episodio intimidatorio in due mesi nei confronti di Dragotto. Lo scorso  21 marzo infatti erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all’interno del deposito di via San Lorenzo. Le indagini sono state affidate  ai carabinieri.

https://trapanioggi.it/villagrazia-di-carini-a-fuoco-20-auto-nella-sede-di-sicily-by-car/

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