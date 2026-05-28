Alla Nuvola dell’Eur l’Assemblea degli industriali

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La sensazione, entrando nella Nuvola di Fuksas all’Eur, era quella di un evento dal sapore vagamente politico. Non solo per la tornata elettorale di poche ore prima, ma anche perché di fatto l’assemblea di Confindustria del 2026 aveva già un piede nella prossima campagna elettorale.

La prossima potrebbe già svolgersi a urne chiuse o prossime all’apertura, questo è tutta da vedere. Immaginazione a parte, l’assise degli Industriali è arrivata in un momento che più delicato non poteva essere. La concorrenza cinese è sempre più vischiosa, l’Intelligenza Artificiale riscrive, giorno dopo giorno, il perimetro degli affari e la crisi energetica sta stressando come non mai l’intero sistema produttivo nazionale. Tanto è bastato al presidente Emanuele Orsini, a incastonare nelle trenta pagine di relazione, pensieri e parole che suonano come un grido di allarme, ma anche come un’agenda per il governo in carica. E per quello che verrà.

https://www.radiocolonna.it/economia/alla-nuvola-delleur-lassemblea-degli-industriali/