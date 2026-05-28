Anziana senza vita trovata nel fiume Gorzone a Cavarzere

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Anziana di 76 anni scomparsa dalla giornata di mercoledì 27 maggio: il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 27 dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Gorzone a Cavarzere.

La donna aveva fatto perdere le proprie tracce in località Rottanova. Immediatamente era scattato il dispositivo di ricerca che ha visto impegnati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende, la donna stava vivendo un momento di fragilità.

«Alla famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero abbraccio e le più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore», ha scritto sui social il sindaco di Cavarzere Pierfrancesco Munari, «Un doveroso ringraziamento ai vigili del fuoco e a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, operando con impegno, professionalità e senza sosta».

https://www.nuovavenezia.it/cronaca/cavarzere-donna-morta-fiume-gorzone-dikrijc8