Ciclismo: Wladimir Cuaz campione italiano Vigili del Fuoco

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VIGILI DEL FUOCO – SPORT

AOSTA (fc2) Vigili del Fuoco valdostani protagonisti nei 15esimi Campionati Italiani di ciclismo dei pompieri su strada nel medio fondo. Domenica scorsa, 17 maggio, a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terribile terremoto, Wladimir Cuaz ha vinto a livello assoluto e Herik Del Degan ha chiuso quinto, conquistando il titolo nella categoria Gentleman A dopo 100 chilometri, con 1.500 metri di dislivello. Cuaz ottimo maratoneta nel ciclismo e nello sci nordico è figlio d’arte dello skirollista di Arpuilles Rolando Cuaz e di Carola Henry, già pallavolista in serie A con la Cogne.

“Essere qui a rappresentare la Valle d’Aosta e riuscire a salire entrambi sul gradino più alto del podio è un risultato che ci riempie d’orgoglio, la preparazione e lo spirito di sacrificio pagano sempre, nello sport come nel servizio quotidiano per la nostra comunità” hanno commentato Wladimir Cuaz e Herik Del Degan.