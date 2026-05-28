giovedì, Maggio 28, 2026
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Vigili del fuoco

Devastante incendio alla cascina Bosco di Cumignano: a fuoco le rotoballe e la stalla dei vitelli. Morti alcuni animali, 4 persone coinvolte.

Il Faro
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La chiamata ai Vigili del Fuoco è scattata poco dopo le 23.30, quando i proprietari dell’azienda agricola Bosco di Cumignano sul Naviglio in via Genivolta si sono accorti che dal deposito delle rotoballe si stavano alzando le fiamme. Immediata la telefonata al 115 e subito l’intervento degli stessi proprietari per cercare di mettere in salvo i vitelli che erano alloggiati nella stalla accanto al fienile, che in breve tempo è stata avvolta dalle fiamme alimentate dal fieno secco stoccato.

Purtroppo non tutti gli animali sono riusciti a salvarsi e, secondo le prime informazioni, almeno una decina sarebbero morti a causa del rogo; completamente distrutto il fieno e le rotoballe riparate nel deposito, che sono andate in fiamme nonostante il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, che per diverse ore sono rimasti sul posto per domare le fiamme; solo in mattinata si è potuto iniziare a fare la conta dei danni, con il capannone distrutto dalle fiamme, le rotoballe completamente bruciate e i vitelli che sono rimasti intrappolati nella stalla trovando la morte. 

Durante le operazioni di messa in sicurezza degli animali e di spegnimento delle fiamme, è stato necessario l’intervento di due ambulanze della Croce Verde per prestare soccorso anche a quattro persone, un ragazzo di 19 anni, due uomini di 27 e 60 anni ed una donna di 28 anni; per loro cure dei medici sul posto e trasporto al pronto soccorso di Crema per accertamenti.

https://cremonasera.it/cronaca/devastante-incendio-alla-cascina-bosco-di-cumignano-a-fuoco-le-rotoballe-e-la-stalla-dei-vitelli-morti-alcuni-animali-distrutta-la-struttura-e-fieno-bruciato

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