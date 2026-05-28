Giro d’Italia, ultima tappa a Roma e Ostia per la corsa rosa: percorso, orari, viabilità

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Il Giro d’Italia farà tappa a Roma per l’ultimo atto. Il ventunesimo appuntamento è in programma domenica 31 maggio e passerà anche per Ostia. Un super evento per il quale la Capitale sta lavorando da tempo e che determinerà, chiaramente, uno stravolgimento della viabilità.00:15/00:58

Il Giro si conclude nella Capitale per l’ottava volta nella storia. Da 4 anni, consecutivamente, gli appassionati di ciclismo si stanno deliziando gli occhi al passaggio dei campioni di questo sport.

La partenza è prevista alle 15.40 dalle Terme di Caracalla. Questa tappa finale è divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo si raggiunge il litorale e poi Ostia, quindi si ritorna in zona partenza. In seguito i ciclisti percorreranno un circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale.

Si tratta di una parte finale di percorso, pari a 9.5 km, che si svilupperà lungo le vie cittadine, tra “brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative”.

La retta finale di 350 metri è su asfalto e a metà dell’ultimo chilometro la pendenza della sede stradale è del 5%.

https://canaledieci.it/2026/05/26/giro-ditalia-ultima-tappa-a-roma-e-ostia-per-la-corsa-rosa-percorso-orari-viabilita/