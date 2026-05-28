Gravissimo incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra di marmo

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ietrasanta, 28 maggio 2026 – Nuovo grave incidente sul lavoro nel distretto lapideo della Versilia. Erano da poco passate le 9,30 di questa mattina, giovedì 28 maggio, quando l’allarme è scattato all’interno della ditta “Pesetti Aldo”, una storica realtà situata in via Aurelia Nord, nella zona artigianale di Ponterosso a Pietrasanta.

Un operaio di 50 anni è rimasto vittima di un grave infortunio: per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte degli ispettori, una pesante lastra di marmo si è sganciata o ha perso stabilità, investendolo in pieno.

L’impatto è stato violentissimo e ha causato all’uomo un severo politrauma da schiacciamento. Nonostante il forte shock e la gravità delle lesioni riportate, i primi testimoni e i soccorritori giunti sul posto hanno riferito che il cinquantenne è rimasto sempre lucido e cosciente, una reazione che ha permesso ai sanitari di agire tempestivamente per stabilizzarlo. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla centrale operativa del 118, si è attivata immediatamente con l’invio sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Querceta.

https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/incidente-lavoro-fseckww3