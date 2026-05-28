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I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Redondesco per un incendio divampato in una cascina agricola disabitata. Le fiamme, probabilmente di origine accidentale, sono state domate con l’aiuto di due squadre e del supporto di alcuni agricoltori della zona.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026 i Vigili del Fuoco di Mantova sono intervenuti in località Pioppino, nel comune di Redondesco, per un incendio divampato all’interno di una cascina agricola. A segnalare l’emergenza è stata la presenza di una grossa colonna di fumo, visibile anche a distanza, che ha immediatamente attirato l’attenzione e fatto scattare i soccorsi.

Sul posto sono arrivate rapidamente due squadre di emergenza provenienti da Mantova, equipaggiate con un’autopompa e un’autobotte. I pompieri hanno avviato subito le operazioni di spegnimento per circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme potessero estendersi ad altre parti della struttura o alle aree circostanti.

Alle operazioni hanno preso parte anche alcuni agricoltori della zona, che hanno offerto un supporto concreto ai Vigili del Fuoco. Con l’impiego di trattori dotati di botti d’acqua, hanno contribuito a rafforzare l’azione di spegnimento, rendendo più efficace il contenimento dell’incendio.

Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, la cascina interessata dal rogo risulterebbe disabitata. Questo elemento ha ridotto il rischio per le persone presenti, evitando conseguenze più gravi. Non risultano infatti feriti.

https://primadituttomantova.it/cronaca/incendio-in-cascina-a-redondesco-intervengono-i-vigili-del-fuoco/