Incendio in un mulino abbandonato a Tiglieto, intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Incendio nel pomeriggio di oggi a Tiglieto, in località Acqua Bianca, dove le fiamme hanno interessato un vecchio mulino abbandonato immerso nella vegetazione.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate dai mezzi specializzati per l’antincendio boschivo. La priorità dei soccorritori è stata fin da subito duplice: spegnere il rogo all’interno della struttura e impedire che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante, particolarmente fitta nella zona.

L’edificio, al momento dell’incendio, era completamente disabitato. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.