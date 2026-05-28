Incendio in via Inganni a Milano, fiamme nell’ascensore esterno di un palazzo

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Diciotto persone lievemente intossicate sono state accompagnate in ospedale. Evacuato lo stabile, cause ancora da accertare

L’allarme è scattato intorno all’una di notte, quando le fiamme si sono sviluppate all’interno o in prossimità dell’ascensore esterno dello stabile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con quattro automezzi per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per oltre due ore. Prima di completare l’intervento, è stato necessario procedere allo sgombero del palazzo, così da evitare ulteriori rischi per i residenti a causa del fumo che si era diffuso nello stabile.

Il bilancio dell’episodio parla di 18 persone intossicate a Milano in maniera lieve. L’intossicazione sarebbe stata causata principalmente dall’inalazione del fumo sprigionato dall’incendio. Anche se nessuno versa in condizioni gravi, il personale sanitario ha disposto il trasferimento in ospedale per controlli.

https://www.infooggi.it/articolo/ascensore-esterno-in-fiamme-a-milano-18-intossicati-in-via-inganni/153175/amp