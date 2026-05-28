KENYA – Sedici studentesse muoiono avvolte dalle fiamme, 79 ferite: 200 ragazze sorprese nel sonno da un devastante incendio

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Un devastante incendio divampato nella notte tra il 27 e il 28 maggio ha colpito la Utumishi Girls School di Gilgil, cittadina a circa 120 chilometri da Nairobi. Nel rogo sono morte sedici studentesse. Le fiamme si sono propagate nel dormitorio principale, dove dormivano oltre duecento ragazze, sorprendendole nel sonno e generando scene di caos. Il ​​Ministro dell’Istruzione Julius Migos ha dichiarato che altre 79 studentesse sono rimaste ferite, sebbene 71 di loro siano già state dimesse dall’ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato intorno all’una, ora locale. Nel giro di pochi minuti il fuoco ha avvolto la struttura, costringendo molte studentesse a cercare una via di fuga in condizioni disperate. Alcune, intrappolate ai piani superiori, si sarebbero gettate dalle finestre pur di salvarsi, riportando fratture e traumi.