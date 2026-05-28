Longevità e invecchiamento: il Vatican Longevity Summit su scienza, etica e futuro dell’umanità

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Longevità, medicina e qualità della vita saranno i temi al centro della seconda edizione del Vatican Longevity Summit, in programma il 25 e 26 maggio presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.

Un approccio multidisciplinare alla longevità

L’evento, dedicato all’invecchiamento in salute e alle nuove frontiere della scienza, riunisce esperti, ricercatori e studiosi per affrontare il tema della longevità in modo integrato tra biologia, neuroscienze, etica e società. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica insieme a Brain Circle Italia, con il patrocinio della Pontificia Accademia per la vita.

Una nuova visione dell’invecchiamento

Al centro del Summit c’è un cambio di paradigma: oggi l’invecchiamento non è più visto solamente come declino fisico e cognitivo, ma come un processo complesso su cui la ricerca sta aprendo nuove strade. Secondo padre Alberto Carrara, promotore dell’evento, per anni si è associato l’invecchiamento soltanto a fragilità e perdita, mentre le più recenti scoperte in campo biologico e medico stanno cambiando questa impostazione.

“Non solo aumentare anni alla vita ma vita agli anni”

Le ricerche su Alzheimer, declino cognitivo, medicina preventiva e rigenerativa mostrano “che vivere più a lungo non significa necessariamente vivere peggio”. Il vero nodo, come sottolinea Carrara, “non è solo aumentare l’aspettativa di vita, ma migliorare la qualità degli anni vissuti”.

Integrazione tra innovazione tecnologica e valori umani

L’obiettivo è passare da una visione quantitativa a una qualitativa della longevità, dove il benessere personale assume centrale importanza. Il Summit si articola in quattro aree: biologia dell’invecchiamento, neuroscienze, medicina rigenerativa ed etica applicata, per una visione contemporanea della longevità che comprende anche il rapporto tra scienza e tecnologia.

Grande attenzione è dedicata all’integrazione tra innovazione tecnologica e valori umani: la sfida è usare conoscenze sempre più avanzate senza perdere di vista la dignità della persona, promuovendo “una scienza dell’invecchiamento in salute realmente inclusiva e accessibile”.

https://www.rainews.it/articoli/2026/05/longevita-e-invecchiamento-il-vatican-longevity-summit-su-scienza-etica-e-futuro-dellumanita-79f4c853-f384-483c-9e75-25c33fbd81ea.html